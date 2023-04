In timp ce Slovenia, Ungaria, Polonia și, in scurta vreme, și Bulgaria au decis sa-și faca singure dreptate, ministrul Petre Daea ne spune ca așteapta o decizie la nivelul UE in ce privește introducerea taxelor vamale pentru cerealele din Ucraina. Insa, Regulamentul (UE) 2022/870 este facut in așa fel incat taxele vamale sa nu poata […] The post Fermierii romani nu au nicio șansa. Regulamentul UE nu prevede instituirea taxelor vamale pentru Ucraina first appeared on Ziarul National .