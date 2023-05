Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, in doliu. Un pompier s-a stins din viata la doar 32 de ani

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov este in doliu dupa trecerea in nefiinta a unui salvator la doar 32 de ani. "Am primit cu tristete vestea ca inca… [citeste mai departe]