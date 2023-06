Fermierii romani nu mai vor sa auda de ministrul Agriculturii, Petre Daea, mai ales dupa ultima țeapa pe care le-a dat-o recent prin intermediul unei ordonanțe de urgența. Rețeta lui Daea: Una spune fermierilor și altceva comunica la Guvern Guvernul Romaniei, la propunerea ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a adoptat recent o urgența pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant, in suma totala de 300 de milioane de lei, acordat producatorilor agricoli pentru unele culturi agricole inființate in primavara anului 2022. Numai ca forma adoptata de Guvern…