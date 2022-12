Fermierii români ajung să rămână cu marfa pe stoc din cauza grâului ieftin al ucrainenilor Fermierii romani ajung sa ramana cu marfa pe stoc din cauza graului ieftin al ucrainenilor. Pentru a vinde graul la un preț mic, traderii ucraineni vand graul de panificație cu discount. Insa, cu toate acestea și Romania are un avantaj. Astfel, o tona ajunge și la 275 dolari, cu mult sub prețurile oferite de celelalte state europene, inclusiv Romania. De cealalta parte, Romania reușește sa-și vanda graul din cauza prețului bun al transportului. Insa, in ciuda acestui aventaj, 600.000 de tone de grau din Ucraina și-a gasit cumparatori in Romania. Deși exporturile totale ale UE au crescut in primele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

