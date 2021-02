Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii ies astazi in strada, deoarece, printre altele, despagubirile pentru pagubele provocate de seceta au fost taiate din buget. Au și alte motive de nemulțumire: reducerea subvențiilor, eliminarea unor programe de sprijin inițiate de PSD, creșterea tarifelor pentru diverse servicii practicate…

- Bugetul Ministerului Agriculturii nu include suma de un miliard de lei necesara platii despagubirilor acordate producatorilor agricoli pentru culturile de primavara calamitate iar situatia catastrofala in care acestia au ajuns ii vor impinge catre masuri extreme, atrage atentia Alianta pentru Agricultura…

- Bugetul Ministerului Agriculturii nu include suma de un miliard de lei necesara platii despagubirilor acordate producatorilor agricoli pentru culturile de primavara calamitate iar situatia catastrofala in care acestia au ajuns ii vor impinge catre masuri extreme, atrage atentia Alianta pentru Agricultura…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat miercuri, 20 ianuarie 2021, ca anul acesta va fi lansat un nou program de ajutor de minimis pentru fermierii romani. „Un nou program gandesc colegii acum, legat de plante aromatice, pentru ca am observat in deficitul balanței comerciale ca și aceste plante,…

- Fermierii bacauani care intampina greutați in asigurarea forței de munca in domeniu pot fi ajutați de stat. Facilitatea se acorda și in acest an, in cadrul programului destinat tinerilor angajați in mediul rural, in domeniul agricol, derulat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale. Ani la rand,…

- Fermierii pot depune la APIA cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si trimestrul al IV lea al anului 2020. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca, pana la data 29 ianuarie 2021 inclusiv,…

- Federatia Nationala PRO AGRO cere ca Strategia Nationala de Vaccinare sa fie adaptata in acest sens si din dozele de vaccin disponibile sa fie vaccinati, prioritar, si lucratorii din Agricultura si din Industria Alimentara.

- Fermierii pot depune, incepand de miercuri, cererile de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2021, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). "In perioada 2 - 15 decembrie 2020 se depun, la Centrele judetene ale Agentiei,…