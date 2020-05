Fermierii pot depune, incepand de luni, cereri de finantare pentru obtinerea unui sprijin financiar de 70% din valoarea primei de asigurare platita in sectorul vegetal, potrivit Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), scrie Agerpres. Submasura 17.1 “Prime de asigurare a culturilor, a animalelor si a plantelor” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) va fi deschisa in intervalul 11 mai – 30 noiembrie 2020 si va incepe cu sectorul vegetal, iar perioada in care se vor putea depune cererile de finantare aferente contractelor de asigurare pentru…