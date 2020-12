Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 2 – 31 decembrie 2020, cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2021. Potrivit unui comunicat al APIA,…

- Fermierii salajeni mai au la dispoziție doar o saptamana pentru a depune cererile de plata pentru subvenția la motorina. Astfel, pana in data de 31 octombrie inclusiv, fermierii pot depune la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Salaj cererile de plata pentru rambursarea ajutorului…

- Pana la sfarșitul lunii, fermierii bacauani au termen pentru a solicita spijinul pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul II al acestui an. Cererile se depun la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Bacau, de catre administrator/reprezentantul legal sau imputernicitul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a anuntat ca fermierii pot depune cererile de plata privind ajutorul de stat pentru cantitatile de motorina utilizate in agricultura, aferente perioadei 1 aprilie-30 iunie (trimestrul III al anului) pana la 31 octombrie, inclusiv. Cererile se depun…

- Fermierii mai pot depune doar marti, 15 septembrie, cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru culturile infiintate in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, a anuntat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca cererile de solicitare a ajutorului de stat acordat producatorilor agricoli care au infiintat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica, se depun pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, potrivit unui…