- Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea migrației in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.„Ceea ce adversarii noștri știu este ca migrația reprezinta o vulnerabilitate pentru noi”, a declarat Kaja Kallas, citata de cotidianul britanic…

- Poliția de frontiera poloneza a arestat un dezertor din armata rusa care a trecut ilegal in Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, au anunțat miercuri polițiștii de frontiera, potrivit Le Figaro. „Am arestat un dezertor din Rusia. Avea asupra sa actele militare”, a declarat pentru AFP purtatoarea…

- Kremlinul a afirmat luni ca Rusia va lua masuri pentru a-si „garanta” securitatea, daca Polonia va gazdui arme nucleare pe teritoriul sau, transmite Agerpres. „Militarii vor analiza bine situatia si, in toate cazurile, vor lua toate masurile de retorsiune necesare pentru a ne garanta securitatea”, a…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Deși s-a susținut ca Moscova beneficiaza de pe urma haosului din Orientul Mijlociu, deturnand atenția și resursele occidentale de la Ucraina, Rusia are de pierdut foarte mult in cazul in care conflictul dintre Israel și Hamas se transforma intr-un razboi regional major. Rusia și-a petrecut ultimul deceniu…

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…

- Economia Ucrainei a crescut cu 5,3% anul trecut, in contextul in care Kievul și-a asigurat controlul asupra unui coridor de export din Marea Neagra și a obținut o recolta excelenta, in pofida atacurilor continue ale Rusiei cu rachete și drone și a ofensivei terestre din est. Produsul Intern Brut a crescut…

- Kievul a fost sub alerta aeriana, joi dimineața, dupa ce Rusia a lansat un raid masiv cu rachete si drone, ranind mai multe persoane și avariind cladiri rezidențiale și instalații industriale. Acesta este primul atac cu rachete de amploare asupra Kievului din ultimele saptamani. Forțele aeriene au raportat…