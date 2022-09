Fermierii nu-și mai pot usca cerealele. Furnizorii nu le mai dau gaze Fermierii, dar și alți zeci de mii de agenți economici au inceput sa primeasca notificari de la furnizori, care reziliaza contractele pe motiv ca nu mai au gaze naturale. In cazul fermierilor, situația este dramatica, pentru ca aceștia risca sa piarda și bruma de cereale pe care au recoltat-o, acestea necesitand uscare. Grav este ca […] The post Fermierii nu-și mai pot usca cerealele. Furnizorii nu le mai dau gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

