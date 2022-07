Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Statiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor (SCDCOC) Popauti din judetul Botosani, Ionica Nechifor, care este si presedinte al Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine Moldoovis, cere instituirea starii de urgenta ca urmare a secetei care afecteaza cea…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, promite sprijin pentru producatorii de cartofi pentru realizarea de depozite prin intermediul Planului Național Strategic (PNS). Pana atunci, insa, trebuie sa creasca producția care sa acopere necesarul de consum și pe care vrea sa o impulsioneze cu o subvenție…

- Campania de recoltat la paioase a inceput deja in județul Olt, iar producțiile obținute sunt inferioare celor de anul trecut, potrivit primelor date comunicate de Directia Agricola Judeteana (DAJ). Aceeași situație este și la grau, fiind așteptate recolte ceva mai mici, din cauza secetei. „A inceput…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian CHESNOIU, a primit vizita unei delegații condusa de David MUNIZ, insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București. In deschiderea intalnirii, oficialii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii au transmis aprecierea…

Statul roman va cumpara fabrica de zahar din Luduș: Va incepe producția in parteneriat cu fermierii Fabrica de zahar din Luduș, scoasa la vanzare de compania franceza Tereos, va fi cumparata de statul…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Ministerul Agriculturii a fost mandatat sa depuna toate diligentele necesare pentru mentinerea activitatii fabricii de zahar de la Ludus, dupa ce propietarul francez a anunțat ca oprește activitatea in Romania. Decizia ministerului a fost luata pentru…

- Asociatia Fermierilor din Romania (AFR) susține ca productia medie la hectar la principale culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% si 15%, din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an. Daca in continuare preciptațiile vor fi reduse, va fi și mai…