Fermierii romani sustin ca au o mare problema: sprijinul acordat de stat agricultorilor ucraineni pe fondul razboiului le-a provocat pierderi de 200 de milioane de euro. Producatorii autohtoni avertizeaza ca ar putea ajunge chiar la faliment. Liberalizarea temporara a comerțului Adoptarea de catre Consiliu a regulamentului care permite liberalizarea temporara a comerțului, precum și alte […] The post Fermierii nostri se plang de ajutorul pe care statul roman il acorda Ucrainei: asta i-ar duce la faliment! first appeared on Ziarul National .