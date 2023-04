Fermierii noştri, din zona Moldovei, falimentaţi de importul de cereale din Ucraina? Se pregăteşte ceva la vama Siret Fermierii romani din nordul tarii nu mai suporta importul de cereale din Ucraina. Ei pretind ca ar putea falimenta din cauza asta. Astfel, mai multe asociții ale fermierilor anunța, pentru 7 aprilie, proteste in toata țara in semn de nemulțumire fața de lipsa de masuri pentru a impiedica importurile de cereale. De asemenea, ei solicita […] The post Fermierii nostri, din zona Moldovei, falimentati de importul de cereale din Ucraina? Se pregateste ceva la vama Siret first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

