Agricultura se bazeaza in egala masura pe marii și micii producatori ai lumii. Știați, spre exemplu, ca ceaiul este cel mai consumat dupa apa și ca producția lui le revine micilor producatori din țarile aflate in curs de dezvoltare? Potrivit Organizației pentru Alimentație și Agricultura, industria ceaiului este indispensabila in planul de acțiune și dezvoltare a agriculturii in viitor pentru ca veniturile generate de acest sector susțin multe dintre țarile sarace ale lumii. De ce este un sector important Istoria ceaiului consemneaza originea sa in China secolului al III-lea d.H. La inceput, ceaiul…