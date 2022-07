Stiri pe aceeasi tema

- Seceta cu care se confrunta acum Romania este numai inceputul, iar cele care vor urma vor fi ”cumplite”, a atras atenția miercuri presedintele Societatii Meteorologice Romane, Ion Sandu, care a cerut guvernului sa ia masuri, potrivit Agerpres . „Vreau sa va spun vor veni vremuri grele. Eu va inteleg…

- Seceta in Romania. Premierul Ciuca: Este necesar sa intervenim rapid pentru a proteja agricultura noastra si fermierii romani Seceta in Romania. Premierul Ciuca: Este necesar sa intervenim rapid pentru a proteja agricultura noastra si fermierii romani In cursul zilei de marți, 19 iulie, primul ministru…

- Petre Daea a fost intrebat, marti, la Antena 3, despre seceta din tara si daca era situatia diferita in cazul in care Romania avea un sistem de irigatii. “Da, in suprafetele posibile de irigat – ca Romania nu poate sa irige intreaga suprafata a tarii, insa este un regret al nostru si in primul rand…

- Fermierii i-au cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa ia masuri pentru contracararea uneia dintre cauzele cele mai importante ale secetei. Este vorba despre rachetele antigrindina, care, de fapt, alunga ploaia, și care folosesc doar viței de vie. Aceștia susțin ca firmele ii asigura impotriva…

- Romania traverseaza o perioada extrema din punct de vedere meteorologic, iar efectele negative se resimt in toate regiunile. Din pacate, țara noastra se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii ani, astfel ca nivelul Dunarii s-a injumatațit, mai multe rauri au disparut, iar sute de hectare de teren…

- Romania se confrunta cu dezechilibre macroeconomice semnificative, generate de situatia conturilor internationale, afectate de deficitele fiscale foarte mari, dar si de pierderile de competitivitate a economiei, reiese dintr-o analiza realizata de Comisia Europeana in contextul Semestrului European.…

- Comisia Europeana a lansat marti spatiul european al datelor privind sanatatea (EHDS), unul dintre elementele constitutive centrale ale unei uniuni puternice a sanatatii, informeaza un comunicat al reprezentantei CE in Romania. EHDS va imbunatati modul in care cetatenii din intreaga Europa beneficiaza…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…