Fermierii ies la proteste, vineri, în toată țara. Lista solicitărilor Fermierii romani protesteaza, vineri, in mai multe zone din țara, in vami și la prefecturile locale, precum și in fața sediului Comisiei Europene de la București pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la soluția gasita de Comisia Europeana la problemele și dezechilibrele grave cu care se confrunta, din cauza afluxului de cereale din Ucraina. Chiar daca o fac mai tarziu decat agricultorii din alte state, fermierii romani nu și-au pierdut speranța ca se va gasi soluție la problemele lor. ”Eliminarea totala, incepand cu mijlocul anului trecut, a taxelor vamale pentru toate marfurile din Ucraina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

