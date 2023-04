Stiri pe aceeasi tema

- La finalul saptamanii trecute, in urma nemulțumirilor exprimate de mai multe state membre, Comisia Europeana a anunțat ca va pregati un al doilea pachet de despagubiri pentru fermierii europeni afectați de importul de produse agricole din Ucraina. Fondurile vor fi de 75 de milioane de euro și vor fi…

- Fermierii organizeaza, vineri, proteste in mai multe judete din tara si in Capitala, nemultumiti de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar romanesc, pe fondul distorsiunilor de piata cauzate de conflictul armat din Ucraina.

- Fermierii din zona Moldovei vor sa blocheze vama Siret, din Județul Suceava. Sunt suparați de cantitatea uriașa de cereale din Ucraina intrata și ramasa in Romania. Spun ca, din cauza concurenței neloiale a țarii vecine și a lipsei de reacție a Uniunii Europene, sunt obligați sa iși vanda stocurile…

- Romania va primi inca un ajutor din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor suferite de fermierii afectati de importurile de cereale din Ucraina printr-un nou mecanism de sprijin, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Fermierii romani avertizeaza ca intra in faliment daca nu-și vand produsele, iar suma de 10 milioane de euro propusa a fi alocata Romaniei din rezerva de criza a UE este "ridicol de disproporționata".

- Mii de fermieri au ieșit in strada, in Olanda, in semn de protest fața de decizia guvernului de a limita folosirea ingrașamintelor cu azot. Fermierii spun ca intra in faliment și ca nu vor mai putea asigura hrana populației.

- Grupuri de agricultori polonezi au blocat joi circulatia camioanelor la mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru a protesta fata de intrarea in Polonia a cerealelor ucrainene de “slaba calitate” si care le provoaca pierderi, transmite agentia EFE. Aceste grupuri impiedica de joi la…