- Protest cu tractoare in Franta. Autovehiculele au ajuns pana in centrul Parisului, acolo unde si-au dat intalnire aproape o mie de fermieri, nemultumiti de concurenta neloiala si de profitul scazut pe care il inregistreaza.

- Fermierii francezi au venit cu tractoarele in orasele Paris si Lyon, protestand fata de stagnarea veniturilor si de ceea ce ei numesc concurenta neloiala, transmit AP si Reuters, potrivit Agerpres. Protestul de miercuri ar urma sa afecteze traficul in zona Parisului, in conditiile in care fermieri…

- 20 de membri dintr-un clan de romi din estul Romaniei au fost condamnati de instanta de la Paris pentru „trafic de minori”, spalare de bani si „conspiratie criminala”, informeaza presa fraceza.

- Franța a cerut miercuri eliberarea a doi cetațeni francezi care se afla intr-o inchisoare din Iran inca din luna iunie, situație care ar putea reprezenta un obstacol in eforturile depuse de Paris privind relaxarea tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ministerul…

- Apararea mediului sau a vieții oamenilor? Este intrebarea care i-a scos in strada pe fermierii olandezi. Ei sunt suparați pe o inițiativa legislativa de combatere a poluarii, care i-ar obliga sa-și reduca la jumatate numarul de animale din ferme.

- Un accident grav a avut loc in Franța, duminica, in jurul orei 5.30, in apropiere de Loriol (Drome), pe A7, spre Lyon. Un TIR inmatriculat in Portugalia a lovit un microbuz care transporta muncitori sezonieri romani, care se intorceau acasa din Spania. Traficul a fost blocat timp de 8 ore. Microbuzul…

- "Focul este stins", a anuntat pe Twitter serviciul departamental specializat contra incendiilor, dupa ce, in cursul noptii, 70 de pompieri au limitat propagarea flacarilor la 20 de hectare.Incendiul, izbucnit intr-o padure din Plombieres-les-Dijon, nu a provocat victime si nici pagube materiale,…

- Cotatiile futures la rapita pe bursa de la Paris au crescut cu 9% comparativ cu nivelul redus inregistrat la inceputul lunii martie. Cu toate acestea, Charles Matts, la fel ca multi alti fermieri din Europa, nu are prea multa rapita de vandut, dupa ce daunatorii i-au mancat jumatate din recolta.…