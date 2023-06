Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Forța Fermierilor anunța ca a facut calcule orientative privind pierderile agricultorilor la culturile de prima grupa pentru sezonul agricol 2023. Astfel, pierderile directe așteptate, adica depașirea cheltuielilor asupra veniturilor de la comercializare a producției de prima grupa, vor depași…

- ”Ii multumesc lui Lucian Heius pentru modul profesionist si onest in care si-a exercitat functia de presedinte ANAF. Lucian a avut rezultate remarcabile de fiecare data cand a ocupat o functie in statul roman – este si ramane un exemplu de urmat pentru cei mai tineri din domeniul finantelor care isi…

- Asociația Forța Fermierilor se arata nemulțumita de proiectul de hotarare cu privire la Programul de rambursare a TVA pentru producatorii agricoli. Potrivit fermierilor, Ministerul Finanțelor și-a batut joc demonstrativ de agricultori și promisiunile Guvernului. Totodata, Alexandr Slusari, directorul…

- Depașirea pragului indatorarii de 50% din PIB (peste 700 de miliarde de lei) reprezinta cea mai buna dovada a faptului ca Guvernul a scapat hațurile din mana cand vine vorba de execuția bugetara și ca nu este capabil sa reechilibreze lucrurile din perspectiva fiscal-bugetara. Necesarul de finanțare…

- Fermierii au fost invitați de prim-ministrul, Dorin Recean, la ședința de lucru pentru a discuta despre introducerea restricțiilor la importul cerealelor din Ucraina. „Din cate ințelegem, in cadrul Guvernului exista o rezistența fața de poziția corecta a ministrului agriculturii, susținuta de fermieri”,…

- Asociația Forța Fermierilor cere urgentarea luarii deciziei privind alinierea la Decizia Comisiei Europene din 2 mai 2023 privind restricționarea temporara a importurilor din Ucraina a graului, porumbului, floarei soarelui și rapiței pentru 5 țari din Europa de Est. Fermierii susțin ca ar fi in pragul…

- O delegatie a Asociatiei Forta Fermierilor se afla, in aceste zile, la Bruxelles pentru a trage un semnal de alarma in fata Comisiei Europene si Parlamentului European cu privire la situatia grea in care se afla reprezentantii sectorului agroalimentar din Romania, anunta organizatia intr-un comunicat.…

- Reconstruirea economiei Ucrainei, dupa invazia declansata de Rusia in urma cu un an, este estimata in prezent sa coste 411 miliarde de euro, de 2,6 ori mai mult decat Produsul Intern Brut al Ucrainei in anul 2022, arata un nou studiu realizat de Banca Mondiala, Natiunile Unite,