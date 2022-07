Fermierii din Ucraina poartă jachete antiglonț pentru a recolta cerealele Fermierii din Zaporizhzhia, Ucraina, din sud-estul țarii, poarta jachete antiglonț facute de ei singuri in timp ce recolteaza cereale, chiar in timp ce rachetele rusești zboara regulat deasupra campurilor lor. Fabricate din spirale cu arc care se gasesc in mașini, jachetele antiglonț ofera fermierilor siguranța ca, deocamdata, sunt protejați, potrivit Reuters. „Trebuie sa punem țara in funcțiune, trebuie sa furnizam hrana. Trebuie sa recoltam și sa semanam”, a spus un fermier care nu și-a dat numele complet. O mare parte din fermierii din Ucraina poarta jachete antiglonț in timp ce recolteaza… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

