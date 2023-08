Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii: Sprijin financiar de 2 lei/litru de motorina pentru fermierii din sectorul vegetal Fermierii din sectorul vegetal vor primi un sprijin financiar de 2 lei/litru de motorina, pentru o cantitate de peste 152,4 milioane de litri de motorina corespunzatoare culturilor de porumb,…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Investitorii in sectorul vegetal vor putea face fața mai ușor majorarilor prețurilor oscilante ale barilului de pe piața internaționala. Guvernul Ciolacu a decis luni, 21 august a.c., sa vina, din nou, in sprijinul agricultorilor, acoperind 50% din cheltuielile cu motorina folosita de catre aceștia…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad arata ca fermierii din sectorul vegetal vor primi 2 lei/litrul de motorina suplimentar fața de sprijinul de 1.63 de lei/litru. Astfel, practic, statul va acoperi 50% din cheltuielile cu motorina folosita in agricultura. Actul normativ este in lucru și va fi…

- Europarlamentarii liberali Daniel Buda (liderul PNL Cluj) si Dan Motreanu au solicitat Comisiei Europene sprijin financiar suplimentar pentru fermierii romani, in contextul atacurilor Rusiei asupra porturilor ucrainene Reni si Ismail si a faptului ca Moscova a stopat acordul international privind transportul…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plațile aferente masurii de sprijin care se acorda producatorilor agricoli din sectorul cereale, in conformitate cu prevederile HG nr. 352/2023.

- Radu Marcel Tuhuț, deputat PSD Alba: „Masuri de sprijin cuplat in sectorul vegetal și bani pentru motorina utilizata in agricultura!” Radu Marcel Tuhuț, deputat PSD Alba: „Masuri de sprijin cuplat in sectorul vegetal și bani pentru motorina utilizata in agricultura!” Agricultura este una dintre cele…