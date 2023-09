Fermierii din România amenință că blochează vămile și Portul Constanța dacă nu se prelungește interdicţia de import pentru cerealele din Ucraina Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale fermierilor din Romania, cere prelungirea interdictiei de import pentru cerealele din Ucraina dupa 15 septembrie, motivand ca agricultorii romani au avut doar de pierdut pana acum, compensatiile oferite acoperind o foarte mica parte din pierderi. Ei spun ca 95% din produsele agricole ieșite din Ucraina au ramas in UE, creand grave perturbari ale pieței, iar daca interdicția nu va fi prelungita, prețurile vor scadea și mai mult, in condițiile in care 45% din fermierii sunt in imposibilitatea de a-și achita datoriile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

