Fermierii din Pardina, Tulcea, și-au câștigat în instanță dreptul de a primi pășune prin atribuire directă Fermierii din Pardina din județul Tulcea și-au caștigat in instanța dreptul de a primi pașune prin atribuire directa, pentru ca altfel n-au nicio șansa sa participe la licitații alaturi de marile ferme zootehnice. Consiliul Judetean (CJ) Tulcea a aprobat, vineri, o hotarare prin care stabileste procedura de concesionare, prin atribuire directa, a unor terenuri cu destinatie agricola, aflate in proprietatea publica a judetului Tulcea, situate in perimetrul administrativ sau limitrof al comunei Pardina. S-a intamplat, insa, dupa ce fermierii locali au avut caștig de cauza in instanta, dobandind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iepurașii de ciocolata inveliți in folie de aluminiu de la Lindt & Spruengli merita sa fie protejați impotriva produselor imitate, a decis joi cea mai inalta instanța din Elveția, care a ordonat discounterului german Lidl sa nu mai vanda un produs similar in Elveția și sa distruga stocurile ramase.…

- Președintele PMP Turda, consilierul local Adrian Nap, a caștigat in prima instanța procesul cu primarul Cristian Matei, președintele PNL Turda, care a solicitat, prin intermediul unei ordonanțe președințiale, ca Adrian Nap sa nu mai poata scrie despre persoana sa, pana la finalizarea unui alt proces,…

- Fermierii maramureșeni pot obține adeverințe de la APIA in baza carora sa acceseze credite bancare pentru terenurile agricole. ”APIA elibereaza adeverințe pentru contractarea de catre fermieri de la bancile comerciale cu care APIA a incheiat convenție de creditare. Aceste credite sunt destul de ușor…

- Consiliul Judetean Tulcea a atribuit printr o procedura simplificata un contract de servicii de publicitate si de promovare a activitatii Din cele 8 loturi scoase la licitatie doar 2 au fost atribuite Valoarea totala a achizitiei finale a fost de 135.558 lei fara TVA Serviciile de promovare si realizare…

- Pe fondul creșterii semnificative a numarului incendiilor de vegetație uscata in semestrul I al anului curent, produse ca urmare a utilizarii focului deschis, pentru curațarea terenurilor, in condiții de vant, cat și a temperaturilor foarte ridicate, care s-au inregistrat in ultima perioada, reamintim…

- Avand in vedere ca in județul Satu Mare s-a instalat fenomenul de seceta pedologica extrema pe intreg teritoriul, prefectul județului a transmis catre toate unitațile administrativ-teritoriale o circulara privind modul in care se va gestiona activitatea de evaluare a pagubelor agricole. Din cadrul comisiilor…

- Seceta extrema instalata in ultimii ani, continuata cu lipsa precipitațiilor din acest an, in care ploile au adus in zona Galațiului numai 90 de litri/mp din nivelul normal al precipitațiilor, de 420 de litri/mp, afecteaza culturile inființate pe aproximativ 350 de hectare din Bazinul cerealier de pe…