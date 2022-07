Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca a vizitat mai multe județe din țara afectate de seceta și in unele zone culturile agricole sunt compromise total. El a dat exemplul Buzaului, unde „e numai praf”. Intrebat despre situația creata de seceta in Romania, Petre Daea a spus, marți, la Antena 3,…

- Precipitatiile se anunta putine in continuare si vor alterna cu noi episoade de canicula. Fermierii se confrunta insa si cu scumpirea materiilor prime, care nu s-a reflectat in totalitate in pretul painii, spune presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. Invitat la Radio Romania Actualitati, el a precizat…

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale și centrale privind necesitatea urgenta de a declara județul zona calamitata de seceta. Seceta a afectat drastic atat culturile de toamna cat si culturile de primavara Suprafetele…

- In județul Arad, seceta se face simțita tot mai mult, iar pagubele cresc de la o zi la alta, existand zone in care culturile sunt distruse in mare parte, in lipsa sistemelor de irigații. La vecinii de peste granița, in schimb, culturile arata foarte bine, iar ironia sorții este ca sunt udate cu apa…

- In judetul Galati, jumatate dintre culturile agricole insamantate in toamna anului trecut sunt compromise din cauza lipsei precipitatiilor, iar fermierii vor sa declare zona calamitata pentru a primi despagubiri.

- Anul acesta se anunța o seceta puternica care fa afecta culturile de grau și pe cele de porumb, floarea soarelui și rapița, spun agricultorii. Aceștia au dificultați, iar prognozele arata țara noastra va avea de a face cu o perioada secetoasa pe viitor. Culturile fermierilor sunt afectate serios de…

- Seceta pune pe „butuci" culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui. Potrivit specialistilor, in ceea ce priveste rezerva de apa din…

- Seceta pune pe „butuci” culturile din Romania. In judetul Galati, din cele 7.000 de hectare insamantate cu rapita in toamna anului trecut, aproximativ 3.800 au fost compromise. Probleme sunt si la culturile de porumb si floarea soarelui.