- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) a finantat achizitionarea a doua platforme de stocare a gunoiului de grajd in doua comune din judetul Vaslui, cu scopul prevenirii poluarii cu nitrati a apei, se mentioneaza intr-un comunicat remis marti de institutie. Ministerul Mediului a finantat achizitionarea…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Implementare a Proiectului CIPN, a lansat concursul pentru elevi ‘Suntem SuperEroi’ si concursul pentru gospodari si mici fermieri ‘Fermier Responsabil’, ambele parte a campaniei nationale de constientizare a proiectului ‘Controlul Integrat…

- Programul Rabla Clasic 2021 pentru persoanele fizice ar putea fi suplimentat, ca urmare a cererii foarte mari, anunța Administratia Fondului pentru Mediu. Pentru Programul Rabla Clasic, ritmul inscrierilor s-a mentinut crescut, ceea ce a condus la suplimentari pe parcursul anului. Pentru acest program,…

- Armata Selectarii Atente a Plasticului, programul de responsabilitate sociala inițiat de Fundația The Institute și susținut de Lidl Romania, care urmarește sa genereze schimbare in comportamentul adolescenților fața de plastic, se extinde in cursul anului școlar 2021-2022, de la 10 orașe, la 41 orașe…

- In trei localitati prahovene au fost evidentiate beneficiile realizarii platformelor de depozitare a gunoiului de grajd, principala sursa de poluare N.Dumitrescu Caravana „Apar Apa”- acțiune organizata de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), in cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluarii…

- Cinci comune din cinci judete au receptionat, in luna septembrie, platforme comunale pentru colectarea gunoiului de grajd cu capacitati totale de stocare de peste 12.500 metri cubi/an, in cadrul programului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti", derulat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, prin Unitatea de Implementare a Proiectului CIPN, lanseaza concursul pentru elevi 'Suntem SuperEroi' si concursul pentru gospodari si mici fermieri 'Fermier Responsabil', ambele parte a campaniei nationale de constientizare a proiectului 'Controlul Integrat…

- Una dintre cele mai recente platforme comunale pentru gunoiul de grajd a fost inaugurata, recent, in comuna Timisesti, din judetul Neamt, o investitie in valoare de peste doua milioane de lei, a anuntat Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. ‘Gestionarea…