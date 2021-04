Fermierii din Iași protestează. Au ieșit cu utilajele în stradă pentru că nu au primit despăgubirile pentru secetă Aproximativ 200 de utilaje au marșaluit pe strazile din Iași in semn de protest pentru ca nu și-au primit nici acum despagubirile pentru seceta, mai exact pentru calamitațile culturilor din primavara anului 2020 și intarzierea plații procentului ramas de plata pentru culturile de toamna din 2019. „Va rugam sa popularizați demersurile noastre avand in vedere situația extrem de grava a Agriculturii din zonele de EST, SUD-EST și SUD a țarii, zone grav afectate de seceta din anul agricol 2019-2020”, au transmis fermierii ieșeni. ACCPT Iași (GRANARII „DA-TE PE BRAZDA”) este asociatie non profit a fermierilor… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

