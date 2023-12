Fermierii din Germania iau Berlinul cu asalt

Stiri pe aceeasi tema

- Craciun tradițional cu produse importate - așa vor petrece romanii și anul acesta, mai ales cand vine vorba despre preparatele din carne porc pe care le vor pune pe masa de sarbatoare. Importam mult din Spania, Ungaria, Germania și Polonia. Producția interna de carne de porc acopera doar 20% din necesarul…

- Pentru o vizita de stat, deplasarea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, vineri, in Germania este remarcabil de discreta. O intrevedere cu președintele german Frank-Walter Steinmeier și o cina cu cancelarul german Olaf Scholz, ambele cu ușile inchise, sunt revelatoare, scrie BBC.

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat joi ''rusinat si revoltat'' de un recent val de incidente antisemite din Germania si a avertizat ca Berlinul nu va tolera ura antievreiasca, la o ceremonie care a marcat implinirea a 85 de ani de la pogromul nazist cunoscut drept ''Noaptea de cristal'', relateaza…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a declarat joi ''rusinat si revoltat'' de un recent val de incidente antisemite din Germania si a avertizat ca Berlinul nu va tolera ura antievreiasca, la o ceremonie care a marcat implinirea a 85 de ani de la pogromul nazist cunoscut ca ''Noaptea de

- Aproximativ 70% dintre locuitorii Fasiei Gaza, adica in jur de 1,5 milioane de persoane, s-au stramutat de la inceputul razboiului cu Israel, a indicat marti agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, UNRWA, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Zeci de adaposturi de urgenta au primit in total zeci…

- Cancelarul german Olaf Scholz efectueaza in acest weekend a treia sa vizita in Africa sub-sahariana in doi ani, deoarece conflictele din alte parti evidentiaza importanta tot mai mare a unei regiuni bogate in energie in care Berlinul a avut in mod traditional o implicare redusa, transmite Reuters. El…

- Germania a dat unda verde Israelului sa foloseasca doua drone de lupta Heron TP in momentul in care tara organizeaza contraatacul sau impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas, a anuntat Ministerul german al Apararii, noteaza AFP. „Israelul a adresat guvernului federal o cerere de sprijin pentru…

- Pentru Sindicatul Politiei Germane (GdP), repunerea in aplicare a controalelor la frontierele interne ale Uniunii Europene (UE) este impracticabila și, pe termen lung, un atac impotriva principiului libertații de circulație in spațiul Schengen. Pentru Guvernul lui Olaf Scholz, aceasta este o masura…