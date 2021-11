Fermierii din Bulgaria înregistrează animale virtuale: 30% din cirezi sunt fictive Aproximativ 30% din cirezile din Bulgaria sunt etichetate fictiv și astfel, în ultimii ani, s-au irosit subvenții de milioane de leva. Acest lucru a fost anunțat pe BNR de ministrul bulgar al agriculturii, Hristo Bozukov. Ministrul a subliniat ca, cu cât verificarile la cirezile din Bulgaria se aprofundeaza, cu atât mai multe animale virtuale ies ca fiind înregistrate de fermieri. Toate semnalele sunt verificate de Fondul de Stat pentru Agricultura și Agenția Bulgara pentru Siguranța Alimentelor (ABSA) și toți contravenienții vor fi sancționați, scrie Sega, potrivit Rador.

