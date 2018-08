Fermierii danezi se asteapta la noi pierderi si falimente din cauza secetei Pierderile inregistrate de fermierii danezi vor fi mai mari decat se estima anterior, a anuntat miercuri un grup de lobby al industriei agricole, care a avertizat ca acest lucru va duce la inmultirea cazurilor de faliment, transmite Reuters.



La fel ca multe alte tari din nordul Europei, Danemarca a fost lovita de una dintre cele mai secetoase veri din istorie, care a afectat culturile agricole si veniturile fermierilor. Seceta, combinata cu preturile scazute la carnea de porc, ar urma sa provoace sectorului agricol din Danemarca cele mai mari pierderi de dupa criza financiara din 2008.



Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

