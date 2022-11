Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile stricte impuse de autoritatile chineze pentru a preveni raspandirea pandemiei de COVID-19 lasa fermierii fara alta optiune decat aceea de a-si distruge recoltele pe care nu mai pot sa le vanda, ceea ce a declansat ingrijorari cu privire la o criza alimentara si proteste pe social media,…

- Protestele izbucnesc in toata China, inclusiv la universitati si in Shanghai, unde sute de oameni au scandat „Pleaca, Xi Jinping! Demisia, Partidul Comunist!”, intr-o demonstratie fara precedent de sfidare fata de politica stricta si din ce in ce mai costisitoare a tarii zero-Covid, relateaza CNN. Un…

- Autoritațile chineze continua sa impuna masuri stricte de carantinarea din cauza pandemiei de Covid, in timp ce in lume restricțiile au fost eliminate aproape complet. Masurile stricte i-au adus pe chinezi la disperare, aceștia exprimandu-și furia prin acțiuni violente. In Guangzhou, oraș cu peste 18…

- Apple i-a avertizat pe cumparatori sa se astepte la intarzieri in primirea produselor sale dupa ce un restrictiile legate de Covid au fortat inchiderea celei mai mari fabrici de iPhone din lume, scrie BBC.

- Productia de telefoane iPhone la uzina de la Zhengzhou, China, una dintre cele mai mari fabrici din lume, ar putea scadea luna viitoare cu 30%, din cauza restrictiilor pentru combaterea COVID-19 introduse de autoritatile chineze, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.…

- Va fi trafic aglomerat in continuare pe DN1 la Sinaia din cauza restricțiilor prelungite la un pod din zona, pana la data de 20 octombrie. Durata lucrarilor de reparatii si inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie de la podul de pe DN 1 (km 117+388) se prelungeste pana in data…

- Turistii vor putea vizita Japonia fara viza si nu vor mai avea nevoie de o agentie de turism, din 11 octombrie, iar limita pentru sosirile zilnice va fi ridicata. Vizitatorii vor trebui sa dovedeasca in continuare ca au primit trei doze de vaccin si sa prezinte un rezultat negativ al testului Covid…