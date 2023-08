Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților, ii anunța pe fermierii aradeni ca APIA primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor…

- Masura „salvatoare” a PSD și PNL pentru acoperirea deficitului, aceea de a elimina facilitațile fiscale pentru construcții și agricultura, va ingropa Romania definitiv, afirma Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR.„Mințile luminate ale guvernarii PSD și PNL s-au gandit sa acopere gaura bugetara uriașa…

- Guvernul urmeaza sa le ofere marți, 27 iunie, agricultorilor protestatari un raspuns la solicitarile acestora, inclusiv alocarea de urgența a 350 de milioane de lei pentru a oferi subvenții fermierilor afectați de criza. Menționam ca agricultorii, care au protestat saptamana trecuta in centrul Chișinaului…

- Conform prevederilor Legii nr. 168/2023 pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, incepand de astazi, 16 iunie a.c., toți conducatorii de autovehicule și tractoare agricole și forestiere sunt obligați sa foloseasca, și in timpul zilei,…

- Noul guvern și-a propus ca obiectiv informarea și conștientizarea fermierilor cu privire la necesitatea asigurarii culturilor agricole, anunțand și suportarea unei parți din prima de asigurare. Problema este ca firmele de asigurari nici nu vor sa auda de asigurarea pentru seceta, așa ca incercarea statului…

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, secretarul Comisiei pentru Agricultura, silvicultura, industrie alimentara și servicii specifice din Camera Deputaților, da o veste buna: schema de ajutor de stat pentru fermierii care cresc animale va fi prelungita printr-un proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului.…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania. Si asta in conditiile in care preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022, arata o analiza realizata de un turoperator. Astfel,…

- Cele mai recente date arata ca inflația anuala in Romania a ajuns la 11,23%, un nivel care nu a mai fost inregistrat de mai bine de un an. Cu toate acestea, prețurile alimentelor continua sa creasca.