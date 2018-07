Fermierii care primesc bani de la UE ar putea fi VERIFICAȚI prin satelit Cu alte cuvinte, autoritatile scapa de verificarile din teren, pe care le vor face doar atunci cand satelitii depisteaza ceva necurat. De exemplu, cineva a semanat altceva decat a declarat. Comisia Europeana a modificat normele si pentru prima oara imaginile surprinse de sateliti pot fi folosite pentru ca fermierii care primesc bani europeni sa fie verificati. Noul tip de monitorizare propus foloseste datele de observare a Pamantului furnizate de sateliti. Ulterior, informatiile sunt procesate automat folosind algoritmi de calcul care pot determina daca terenurile sunt folosite corect in agricultura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

