- Primarul Lucia Magdalena Suciu a facut un apel duminica la cetațenii comunei Chinteni sa nu mai aprinda focul pe suprafața terenurilor arabile, sa nu mai ”scape” de deșeuri prin foc și sa nu mai blocheze trotuarele nou amenajate in comuna clujeana.

- Programul ”Tomata” s-ar putea derula folosind numai seminte romanești incepand de anul viitor, daca baza de producere a semintelor romanești se va dezvolta suficient incat sa permita acest lucru, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Intrebat daca fermierilor care se inscriu in programele…

- Guvernul incearca sa opreasca scumpirea energiei, o noua ședința pe acest subiect fiind convocata luni seara. Ședința a fost anunțata, luni, de Biroul de presa al Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca a convocat la Palatul Victoria mai mulți membri ai Executivului. Aceștia sunt miniștrii Energiei, Virgil…

- Fermierii, "acces gratuit și in acest an la apa de pe canalele de irigații" Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu.FOTO: gov.ro. Fermierii vor avea acces gratuit, și în acest an, la apa de pe canalele de irigații, iar organizațiile utilizatorilor de apa pentru irigații vor beneficia de…

- Fermierii vor avea acces gratuit si in acest an la apa de pe canalele de irigatii, iar Organizatiile Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) vor beneficia de compensarea cheltuielilor pentru energia electrica cu pana la 50%, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, si ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, au discutat vineri pe tema unui nou pachet de masuri in vederea sprijinirii producatorilor agricoli si a celor din industria alimentara, afectati de scumpirile la energie electrica si gaze naturale.

- Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a prezentat cateva dintre programele de sprijin care o sa fie derulate in acest an in cadrul unei conferințe. Fermierii trebuie sa afle cum pot sa obțina 4.000 de euro din partea statului pentru programul Tomata in 2022. Ce trebuie sa afle fermierii despre programul…