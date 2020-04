Fermierii belgieni au nevoie de lucrători sezonieri Cultivatorii de sparanghel din Belgia sunt in criza de forța de munca, dupa ce majoritatea sezonierilor au plecat in țarile de origne la inceputul crizei coronavirusului. Chiar daca doritorii nu lipsesc, aceștia nu pot calatori din cauza ca majoritatea granițelor sunt inchise. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cultivatorii de sparanghel din Belgia sunt in criza de forța de munca, dupa ce majoritatea sezonierilor au plecat in țarile de origine la inceputul crizei coronavirusului. Chiar daca doritorii nu lipsesc, aceștia nu pot calatori din cauza ca majoritatea granițelor sunt inchise. In aceste condiții, fermierii…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a peste 5.000 de persoane in Belgia, una dintre tarile europene cu cea mai mare rata a mortalitatii, conform celui mai recent bilant comunicat vineri de autoritatile sanitare, potrivit AFP. Cele 313 decese inregistrate in cursul ultimelor 24 de ore ridica…

- Cehia aplica unele dintre cele mai restrictive masuri, pentru a face fața crizei. Pe langa inchiderea frontierelor pentru strainii care vor sa intre in țara, dar și pentru cehii care vor sa plece, pe langa obligativitatea de a avea nasul și gura acoperite in spațiul public, guvernul a reglementat strict…

- Trei laboratoare din Belgia, SUA și Germania anunța descoperirea unui anticorp care ar putea combate coronavirusul. Spre deosebire de vaccin, anticorpul nu previne apariția bolii dar poate ajuta la tratarea ei. Urmeaza teste preclinice de eficiența și...

- Cercetatorii de la Universitatea „Ghent” din Belgia testeaza grasimea din larve de insecte ca inlocuitor al untului in gofre, biscuiti si prajituri si spun ca aceasta este mai prietenoasa cu mediul decat...

- Fermierii au probleme din cauza daunatorilor Foto rrapl.ro Fermierii sunt îngrijorati pentru culturile lor si spun ca lipsa gerului si a zapezii din aceasta iarna favorizeaza dezvoltarea unor boli grave si a insectelor care afecteaza legumele, pomii si cerealele. Din Mehedinti…

- Vești de ultima ora de la guvern pentru fermierii din Romania. Cultivatorii de usturoi ar putea primi un ajutor de minimis de 7,5 milioane lei (1,57 milioane euro) prin programul de sustinere a productiei de usturoi, potrivit unui proiect de Hotarare privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru…

- In 2019, nivelul competențelor digitale au fost, in Uniune Europeana, in randul adulților care locuiau in zonele rurale. 48% dintre adulții din rural aveau abilitați digitale de baza sau peste nivelul de baza. 55% dintre adulții care locuiau in comune și suburbii stapanesc calculatorul, iar cel mi ridicat…