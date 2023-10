Fermierii avertizează. Animale moarte, după ce au fost hrănite cu cereale din Ucraina Crescatorii de pasari și de animale din Romania se tem sa mai foloseasca cereale din Ucraina, dupa ce au aflat ca animalele hranite cu porumb adus din aceasta țara au murit. Nici fabricile de nutrețuri combinate și concentrate nu mai iau marfa de la ucraineni dupa ce, la analize, au constatat ca sunt toxice. Unui […] The post Fermierii avertizeaza. Animale moarte, dupa ce au fost hranite cu cereale din Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

