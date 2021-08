“Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in data de 10 august 2021, s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2021, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, in conformitate cu OUG 58/2021. Astfel, au fost depuse un numar de 93.593 cereri pentru un numar total de 1.307.297 capete animale si o cantitate de lapte de 81.176,35 tone”, a informat APIA. Conform legilatiei in vigoare, dupa etapa de primire a cererilor, in vederea stabilirii…