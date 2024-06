Fermierii aruncă tone de roșii la gunoi din cauza prețului ridicol, de 1 leu/kg, oferit de angrosiști Indiferent daca vorbim de legumicultorii din Matca, județul Galați sau de cei din Sadova, județul Dolj, in plin sezon oamenii au ajuns sa arunce la gunoi roșiile, castraveții sau fasolea, din cauza prețului ridicol de mic care le este oferit de angrosiști. La piața din Matca, comuna celebra pentru legumele produse in cele peste o […] The post Fermierii arunca tone de roșii la gunoi din cauza prețului ridicol, de 1 leu/kg, oferit de angrosiști appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

