Fermierii americani cer investigarea motivelor care stau la baza prețurilor ridicate la ouă Autoritatea americana din domeniul concurentei (FTC) ar trebui sa examineze preturile ridicate la oua pentru posibile manipulari de preturi in randul principalilor comercianti, a apreciat vineri un organism care reprezinta interesele fermierilor, transmite Reuters. Organismele de reglementare din SUA, fermierii si industria agroalimentara au avut numeroase dispute in ultimii ani cu privire la puterea marilor firme din agricultura de a stabili preturile si a obliga consumatorii sa plateasca mai mult pentru produsele alimentare, cum s-a intamplat in 2021 cand pretul carnii de vita a explodat. Ultimul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

