Fermierii amenință din nou cu blocarea traseelor Cele doua regulamente cu privire la alocarea compensațiilor pentru agricultori și repartizarea motorinei, aprobate luni de Guvern, prevad un sprijin care nu acopera nici 25% din pierderile fermierilor la culturile de prima grupa, spun membrii asociației „Forța Fermierilor”, care precizeaza ca actele au fost aprobate sub presiunea protestului de linga Guvern. „Din cauza tergiversarii procedurilo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

