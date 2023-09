Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 este unul dificil pentru afacerile din agricultura in Romania, iar una din cauze este generata de situația geopolitica din Est, potrivit raportului semestrial al producatorului de inputuri agricole Norofert, care este listat la Bursa de Valori București (BVB). ”Situația din Ucraina pune in…

- Romania a oferit ruta principala pentru exportul cerealelor ucrainene, iar de la inceperea razboiului, aproape 25 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin Romania, a afirmat, miercuri presedintele Klaus Iohannis.

- Romania a oferit ruta principala pentru exportul cerealelor ucrainene, iar de la inceperea razboiului, aproape 25 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin Romania, a afirmat, miercuri presedintele Klaus Iohannis.

- Rusia a atacat din nou porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate pe brațul Chilia al Dunarii, la granița cu Romania. Cel mai recent atac al Rusiei asupra Ucrainei s-a consemnat in dimineața zilei de duminica, 3 septembrie 2023. Rusia ar fi folosit pentru acest atac 25 de drone Shahed, de fabricație…

- Premierul Ucrainei, Denis Smihal, face, vineri, o vizita in Romania, fiind in drum spre Bucuresti la aceasta ora. La 12.30, Denis Smihal va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Premierul ucrainean nu va fi primit cu garda de onoare intrucat este o vizita de lucru. Cei doi oficiali vor discuta,…

- Atacurile ”trupelor ruse nu se opresc” in zona portuara Odesa, ele extinzandu-se luni in porturile ucrainene de la Dunare, Reni și Ismail, situate in imediata apropiere de granița cu Romania, deci cu NATO. Corespondenți militari semnaleaza ca la Reni au fost provocate pagube serioase și ranirea mai…

- Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania și Slovacia cer prelungirea interdicției pentru exportul de cereale din Ucraina. Miniștrii Agriculturii din cele 5 țari au semnat o declarație in care cer ca pe lista sa poata fi introduse și alte produse agricole.

- Ucraina a efectuat doar lucrari de intreținere la Canalul Bistroe și nu lucrari de „adancire”, a afirmat astazi, la Bruxelles, președintele Romaniei. Klaus Iohannis a ținut sa aduca aminte și ca pentru o eventuala lucrare de adancire e nevoie ca și Romania sa fie consultata in acest sens. „Cea mai…