- In Spania peste o suta de romani au fost diagnosticați cu coronavirus și au avut nevoie de internare. Unii dintre ei le-au impartașit reporterilor TVR experiența prin care au trecut, pentru ca oamenii sa știe la ce sa se aștepte.

- In ciuda cererii puternice pentru alimente de baza, cum ar fi produsele lactate, pe fondul pandemiei de coronavirus, lanțul de aprovizionare cu lapte a cunoscut o serie de perturbari care impiedica producatorii americani de lapte sa iși scoata produsele pe piața, relateaza Reuters.Inchiderea…

- Pandemia de coronavirus lovește dur in fotbalul german. 13 cluburi profesioniste din aceasta țara se afla in pragul falimentului. Astfel, trei cluburi din Bundesliga vor intra in incapacitate de plata in luna mai, iar inca unul – in iunie, daca sezonul 2019-2020 nu va fi reluat.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.921 de morti in Marea Britanie, a anuntat joi Guvernul de la Londra, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Numarul persoanelor decedate de coronavirus a ajuns la 2.921 pe teritoriul Marii Britanii, inregistrandu-se o crestere de…

- Bilantul cazurilor de coronavirus a depasit 1.000 de decese in Regatul Unit, cu 260 intr-o zi, potrivit informatiilor oficiale publicate sambata, scrie AFP, conform news.ro.Oficial, numarul persoanelor decedate a ajuns la 1.019 iar al celor infectate este de 17.089. Un primar PNL iși…

- O femeie arbitru este asistenta intr-un spital din Bilbao. Iragartze Fernandes arbitreaza in prima liga de fotbal feminin si in a treia liga de fotbal masculin din Spania. In Spania, virusul COVID-19 a infectat 56.188 de persoane.Iragartze Fernandes, in varsta de 26 de ani, oficiaza meciurile…

- Marea Britanie poate "inversa tendinta in 12 saptamani" in lupta impotriva noului coronavirus, cu conditia ca recomandarile autoritatilor de limitare a contactelor sa fie respectate, a declarat joi premierul Boris Johnson, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Marea Britanie, unde s-au inregistrat…

- Margaret Harris, purtatoarea de cuvant a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a pus la indoiala abordarea Marii Britanii, de a dezvolta „imunitate de turma”, in problema COVID-19, potrivit news.ro.Harris a declarat sambata pentru BBC Radio 4: „Nu cunoastem destule lucruri despre chimia acestui…