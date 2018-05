Fermieri seculari. Bani pentru agricultori de 100 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Mehedinti anunta ca marti, 15 mai 2018, ora 24:00, a incheiat Campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2018. In aceasta Campanie 2018, la nivelul judetului Mehedinti, au depus cereri unice de plata un numar de 21.980 fermieri dintr-un…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) informeaza ca centrele judetene si locale precum si directiile de specialitate din cadrul institutiei vor avea program normal de lucru in zilele de 30 aprilie si 1 mai, cu recuperarea ulterioaraa timpului lucrat.

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a publicat, pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, un model de cerere pentru emiterea autorizației de mediu pentru beneficiarii submasurilor (sM) 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici,…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) are vesti bune pentru producatorii agricoli care vor sa obțina bani nerambursabili de la... The post Fonduri mai usor de accesat de catre micii fermieri si tinerii agricultori appeared first on Renasterea banateana .

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, s-a referit, vineri, intr-o conferinta de presa, la un subiect de interes pentru fermieri. A amintit de un proiect depus la Camera Deputatilor, prin care se sprijina activitatea crescatorilor de taurine. “Sper ca targurile sa fie populate de adevaratii fermieri si sa vedem…

- In 1909 Consiliul Comunal Avrig a solicitat Ministerului Instrucțiunii Publice de la Budapesta aprobare și susținere pentru inființarea unei școli de agricultura unde tinerii din Avrig sa invețe "cele de trebuința fieștecaruia". Read More...

- Peste 3.100 de fermieri din judetul Olt s-au inscris in programul "Tomate in spatii protejate", judetul Olt fiind primul din tara din punct de vedere al numarului de legumicultori care participa la acest program national, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Dragos Draghicescu.…