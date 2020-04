Fermieri români dau salarii aproape ca în Vest: Eu îmi respect angajații Un fermier din Mehedinți a reușit sa iși țina angajații aproape și este exemplul viu ca romanii nu pleaca in Germania, la cules de sparanghel, atunci cand sunt bine platiți acasa, in țara lor. Platind salarii aproape ca in Vest, angajatorii romani nu se plang acum ca nu au cu cine lucra. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 39: Saptamana MARII CORUPȚII! . Sute de mii de romani pleaca in fiecare an sa lucreze in agricultura in Germania, Franta sau Italia, pe salarii care ajung la 1.700 de euro net. Daca ar fi platiti la fel in Romania, n-ar mai pleca. O dovedeste… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

