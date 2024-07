Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru dambovițenii aflați in cautarea de joburi in strainatate! Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei E unURES Romania,195 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Norvegia – 56 locuri de munca pentru: tinichigiu auto, muncitor acvacultura și in agricultura;…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 113 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 54 locuri de munca pentru: muncitori acvacultura, sofer camion, tinichigiu auto, mecanici auto camioane si echipamente grele; Letonia – 30 locuri de munca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 150 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 1 loc de munca pentru bucatar; Letonia – 30 de locuri de munca pentru sudor; Finlanda- 7 locuri de munca pentru: tapițer de mobila și instalator ascensor;…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 289 locuri de munca vacante in țari ca: Norvegia – 147 locuri de munca pentru: muncitori acvacultura; mecanici autovehicule sau camioane; sudori/montatori; mecanici motoare; vopsitor auto; tinichiygiu auto; mecanic…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania sute de locuri de munca. Dambovițenii care doresc sa se angajeze in strainatate au la dispozitie, prin reteaua EURES 284 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Norvegia – 147 locuri de munca pentru: muncitori…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 284 de locuri de munca vacante in țari precum Norvegia, Finlanda, Letonia, Germania, Olanda sau Malta. Așadar, in Norvegia sunt disponibile 147 locuri de munca pentru: mecanic autovehicule usoare sau grele, montator…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 164 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Finlanda – 78 locuri de munca pentru: vopsitor tratarea industriala a suprafețelor, muncitor necalificat in agricultura – culegator capșuni, muncitor necalificat in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 240 locuri de munca vacante, cele mai multe pentru muncitori sezonieri in agricultura. Estonia – 10 locuri de munca pentru: muncitori in construcții, muncitor in agricultura; Finlanda – 113 locuri de munca pentru:…