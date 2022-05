Stiri pe aceeasi tema

- Programul Alimentar Mondial al ONU sustine ca oamenii din intreaga lume vor muri de foame daca porturile ucrainene de la Marea Neagra nu vor fi redeschise in curand, scrie G4MEdia. “Trebuie sa deschidem aceste porturi pentru ca alimentele sa poata intra si iesi din Ucraina. Lumea o cere, deoarece sute…

- Declarația vine in contextul in care Romania, prin portul Constanța, a inceput deja livrarea unor cantitați uriașe din cerealele ucrainene, potrivit G4Media.ro.O prima nava incarcata cu porumb provenit din Ucraina a parasit, vineri, portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, marcand reluarea exporturilor…

- Au trecut 50 de zile de cand a izbucnit razboiul in Ucraina, insa abia acum s-au aflat detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Recent, un oficial ucrainean a dezvaluit ca, de fapt, știau data la care Rusia urma sa atace. Iata cand se pregateau de invazia forțelor armate!

- Pragul de 100 de situri din patrimoniul ucrainean care sunt avariate sau total distruse de la inceputul ofensivei militare ruse in Ucraina din 24 februarie este pe cale sa fie atins, a avertizat directorul centrului pentru patrimoniul mondial UNESCO intr-un interviu acordat miercuri jurnalistilor…

- Continua sa intre in Romania refugiați ucraineni la mai bine de o luna de la startul razboiului ruso-ucrainean. Datele oficiale ale Poliției Romane arata ca in data de 26.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…

- Ministrul ucrainean al Agriculturii pune sub semnul intrebarii exportul de cereale din cauza razboiului din Ucraina. Acest lucru ar putea provoca o criza la nivel mondial, cele mai afectate urmand sa fie țarile dependente de exporturile din Ucraina. Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și poporul ucrainean sunt propuși pentru Premiul Nobel pentru Pace. Mai mulți politicieni europeni, dar nu numai solicita redeschiderea procedurii de nominalizare pentru Premiul Nobel pentru Pace pana la finele acestei luni, asta pentru a putea fi inscris și…

- Președintele Volodimir Zelenski a transmis, vineri, un nou mesaj catre ucraineni, in care spune ca Ucraina a ajuns la un „punct de cotitura strategica” in razboiul sau cu Rusia. Vorbind afara, pe strada, cu un steag ucrainean pe fundal, Zelenski a afirmat: „Este imposibil de spus cate zile mai avem…