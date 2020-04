Stiri pe aceeasi tema

- ​Antreprenorii și firmele IT din Uniunea Europeana, inclusiv din România, pot obține fonduri europene de pâna la 150.000 de euro fiecare, într-un accelerator de afaceri axat pe portabilitate de date, la care se fac înscrieri online pâna pe 22 aprilie 2020. Citește…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. Decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri din…

- Programul de accelerare Techcelerator invita startup-urile din tehnologie sa se alature cauzei Tech Startups United. Inițiativa își propune sa aduca laolalta startup-uri tech din România, în special din zona MedTech și servicii digitale, care dezvolta soluții ce pot fi utile sistemului…

- În contextul în care Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie, iar în România a fost publicat decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul țarii noastre, capacitatea sistemului medical românesc de a face fața și de a reacționa promt și efecient…

- Alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul voronavirus au fost confirmate in Romania. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns astfel la 44, conform Digi24.ro. Este vorba de 5 barbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani veniți prin vama din Italia in data de 9.03.2020. Aceștia se aflau in carantina, la Arad,...…

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat, luni seara, ca, in actualul context epidemiologic, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 8 martie. De asemenea, Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat decizia…