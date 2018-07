Stiri pe aceeasi tema

- Dimitrie Musca, unul dintre cei mai importanți fermieri din Romania, a facut declarații extrem de dure cu privire la modul in care se intervine in cazul pestei porcine africane. Pentru Jurnal aradean și aradon.ro, Dimitrie Musca – fermierul de la Curtici, a punctat ca ar trebui eradicat in proporție…

- Pesta porcina este o problema grava care priveste fermierii din judetul Constanta. Extinderea virusului la animale este un real pericol la adresa sanatatii oamenilor, cu riscul ca virusul sa ajunga in marile ferme, unde ar putea afecta grav economia judetului, dupa cum a precizat liderul CJC. Din aceasta…

- Epidemia de pesta pocina din ultima perioada afecteaza afacerile fermierilor, care sunt nevoiti sa sacrifice mii de animale. Peste 3.000 de porci au fost sacrificati in judetul Braila din cauza virusului, iar autoritatile au anuntat ca eutanasierea animalelor va continua zilele urmatoare.

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia, potrivit Mediafax. Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei Bulgariei…

- Aparitia pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, o boala care face ravagii printre speciile domestice si salbatice de porcine, duce la masuri aspre de securitate care afecteaza direct si Suceava, cu atat mai mult cu cat este vorba de un judet aflat la granita cu Ucraina, de unde vine ...

- Condcucerea Direcției Sanitar-Veterinare Prahova a emis o informare pentru crescatorii de procine, valabila inclusiv pentru cei care cresc animale in gospodarii, pentru consumul propriu. Autoritațile anunța ca animalele bolnave trebuie sacrificate și menționeaza ca, in aceste cazuri, statul acorda despagubiri.…

- Guvernul va aloca stimulante financiare intre 65 de lei si 400 de lei celor care alerteaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) ca au vanat sau au gasit pe marginea drumului porci mistreti morti din cauza pestei porcine sau infectati cu acest virus. Banii…

- Potrivit Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, in urma apariției pestei porcine africane in Delta Dunarii la porci domestici și mistreți, și, luand in considerare contextul epidemiologic din ultimele luni (focare de boala in județul Satu Mare atat la porcii domestici…