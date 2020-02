Stiri pe aceeasi tema

- Romania importa inca prea multe produse agricole raportat la ceea ce natural se poate produce in tara, fapt care arata ca potentialul nu este inca valorificat pe deplin, a afirmat Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-un mesaj transmis in calitate de guvernator dar si de viticultor,…

- Exporturile de medicamente ale Romaniei au dat semne de revenire anul trecut, insa au ramas mult mai mici decat importurile, care domina piața farmaceutica locala, arata un raport realizat de Institutul Național de Statistica (INS), consultat de 360medical.ro.In primele 10 luni din 2019, Romania…

- Și in acest an, CESIVO Agricultura a pregatit pentru fermieri o gama variata de utilaje agricole necesare in campania de primavara, cum ar fi: utilaje pentru pregatirea patului germinativ, semanatori de precizie pentru plante prașitoare, utilaje pentru distribuția ingrașamintelor, aplicarea tratamentelor…

- Produse din carne de pasare posibil infectate cu gripa aviara au fost aduse in Romania. Comisia Europeana a avertizat Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

- Deficitul balanței comerciale cu produse agricole a crescut constant in ultimii 6 ani, ajungind la finele lunii noiembrie 2019 la aproape un miliard de euro, a declarat miercuri ministrul Agriculturii Adrian Oros la Digi 24, anunța MEDIAFAX.Deficitul balanței, de 960 milioane de euro, crește…

- In luna noiembrie, au fost produse in Romania un numar de 44.341 autoturisme, dintre care 30.574 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 13.767 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, anunța ACAROM, conform Mediafax.Pe primele unsprezece luni din 2019, producția de autoturisme…