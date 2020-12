Ferma familiei actriței Jennifer Lawrence, cuprinsă de flăcări Jennifer Lawrence (30 de ani) a mulțumit comunitații din Louisville pentru sprijinul oferit dupa ce ferma familiei sale a fost sever deteriorata in timpul unui incendiu. Ferma familiei actriței Jennifer Lawrence, cuprinsa de flacari „Din fericire, datorita minunaților noștri pompieri, nimeni nu a fost ranit. Toate animalele noastre sunt in siguranța”, a marturisit actrița pentru People . Cu toate acestea, focul a „distrus o parte semnificativa” a taberei. „Cand fratele meu Blaine a preluat conducerea taberei, a extins-o cu ajutorul creativitații sale și a spiritului vesel și iubitor. (…) Sunt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Daianei Anghel, Sorin Gonțea, a suferit un infarct marți, 1 decembrie. Fosta prezentatoare TV a vorbit despre nefericitul incident in mediul online. Deși urma sa organizeze un concurs pe Instagram, Daiana a dezvaluit comunitații ca il va amana din cauza celor intamplate. Soțul Daianei Anghel a…

- Unor scelerați cu chipuri umane, nu le mai ajunge lumea de apoi, incercand sa o faca incapatoare, in mod material, inca din aceasta viața. O parcela a eroilor cazuți intr-unul din cele doua razboaie mondiale a disparut peste noapte, facand loc unor morminte civile. Oameni fara Dumnezeu și autoritați…

- Bucuria de a darui vine cel mai adesea din preaplinul sufletesc al oamenilor pentru care a-și vedea semenul fericit este mai important decat propria fericire. Odata cu darul se ofera și Iubirea – singura forța generatoare de frumos din Univers. Ce face Dumnezeu cand vrea sa se veseleasca? Aduce astfel…

- ”Am dormit o noapte cu trupul lui mort in brațe. Eu și Iura n-am fost suflete pereche, noi avem același suflet. Cand a plecat, el a luat și o parte din mine. Cand iubești, ești un suflet, nu doua. Pentru mine, Iura nu a murit. In fiecare camera am zeci de poze cu iubirea mea. Chiar daca Dumnezeu nu…

- Inca un angajat medical din Republica Moldova a decedat dupa ce a fost rapus de noul Coronavirus. Dr. Nagacevschi este al 45-lea cadru medical rapus de noul virus in Republica Moldova. Acesta activa in calitate de neurochirurg la IMSP Institutul de Medicina Urgenta, transmite Știri.md. Vestea…

- Referitor la divort, Brigitte nu a avut de comentat decat atat: "Numai prostii scriu astia (presa - n.red.) E foarte multa dezinformare. Eu sunt un ingeras (referire la rolul pe care l-a jucat in emisiunea Masked singer, acela de ingeras - n.red.), care merge foarte mult pe principiul pacii.…

- Dupa ce au fost reținuți pentru 24 de ore și apoi plasați sub control judiciar, cei trei adolescenți din Tg. Jiu care au agresat in luna mai un baiat de 14 ani ar fi decis sa-i plateasca victimei cate 5.000 de lei, a scris Gorj Online. Libertatea a contactat-o pe bunica lui Alexandru, iar femeia spune…

- Recent, un cantareț și familia sa au trecut printr-o tragedie, dupa ce tot ce au strans intr-o viața s-a facut scum. „Inca sunt in stare de șoc.” Unui artist i-a ars casa. El și familia au ramas pe drumuri. „Mulțumim lui Dumnezeu ca am scapat cu viața” Vineri, 21 august, Dan Constantinescu, cantareț…