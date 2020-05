Stiri pe aceeasi tema

- Anunt ciudat pe site-ul proiectului „Culege pentru Marea Britanie”, conceput pentru a-i stimula pe britanicii fara loc de munca in perioada aceasta sa se angajeze in fermele locale. Cei interesati trebuie sa vorbeasca fluent romana sau bulgara, iar limba engleza este necesara doar pentru unele pozitii.

- Ministrul Finanțelor, viceprim-ministrul Serghei Pușcuța, a fost indemnat de catre deputatul Octavian Țicu sa vorbeasca doar in limba romana la ședințele Parlamentului. Replica vine in contextul in care Pușcuța a raspuns la o intrebare in limba rusa, in ședința de astazi a Legislativului.

- Calatorii care vin in Franta din state membre ale spatiului Schengen sau din Marea Britanie nu vor fi plasati in izolare timp de doua saptamani - o masura pe care Guvernul intentioneaza sa o implementeze si care se aplica cetatenilor francezi si straini in cadrul luptei impotriva noului coronavirus,…

- In mijlocul blocajului de frontiera decretat de guvernele europene in fața pandemiei, mii de romani calatoresc in aceste zile in țarile cele mai prospere din partea de vest a continentului pentru a colecta culturile care vor hrani Europa in lunile viitoare. Au facut acest lucru datorita acordurilor…

- Potrivit prim vicepresedintelui PNL, romanul i-a cerut ajutorul spunandu-i ca 300 dintre muncitori sunt infectați cu coronavirus și nu primesc asistența. "Am primit un telefon in urma cu cateva minute de la un roman plecat la munca in Germania, la o ferma din Pforsheim, langa Stuttgart. La…

- Prieten al romanilor, Prințul Charles a ținut sa le adreseze un mesaj, cu ocazia Paștelui Ortodox. Acesta i-a elogiat pe cei care muncesc in Marea Britanie și și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania, dupa ce criza COVID-19 va lua sfarșit.

- Tessa Dunlop, o scriitoare și prezentatoare TV din Marea Britanie, pasionata de Romania și care a fost infectata cu coronavirus, a transmis un mesaj pentru romani despre simptomele pe care le-a avut.

- Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, in ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus. Anglia este una dintre tarile europene care a luat cele mai putine masuri impotriva raspandirii COVID-19.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa…