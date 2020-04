Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au confirmat prezenta virusului Pestei Porcine Africane, la porcul domestic, intr-o ferma situata in extravilanul localitatii buzoiene Glodeanu Silistea unde sunt aproximativ 7.000 de exemplare.

- S-a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane, la porcul domestic, intr-o ferma situata in extravilanul localitații Glodeanu Siliștea unde sunt aproximativ 7000 de exemplare. In urma confirmarii diagnosticului la 6 dintre exemplare, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București…

- Autoritațile din Cluj suplimenteaza locurile de carantina pentru cei care vin din Italia. Acum sunt 450 de locuri, iar spitalele iau și ele masuri pentru primirea bolnavilor, potrivit Mediafax.Prefectul Mircea Abrudean a declarat, joi, ca s-a decis suspendarea activitații din creșele private,…

- Un nou focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in localitatea Voetin. „In data de 18.02.2020, a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane intr-o gospodarie, avand ca efectiv patru porci, situata in localitatea Voetin, comuna Sihlea, judetul Vrancea. In urma confirmarii…

- Pesta Porcina Africana confirmata intr-o gospodarie,din localitatea Voetin,Com.Sihlea, judetul Vrancea In data de 18.02.2020, a fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane intr-o gospodarie avand ca efectiv 4 porci, situata in localitatea Voetin, Com.Sihlea, județul Vrancea. In urma confirmarii…

- Autoritatile din Bucuresti si judetul Ilfov au confirmat prezenta pestei porcine africane la porcii mistreti din zona Voluntari. Expertii in domeniu au subliniat ca pierderile industriei sunt enorme.Prefectura județului Ilfov a transmis, potrivit Realitatea Plus: "Se aproba Planul de Masuri ce trebuie…

- Un focar de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o gospodarie din localitatea Marasesti, informeaza marti Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vrancea. "In data de 27.01.2020, a fost confirmata prezenta virusului pestei porcine africane intr-o gospodarie…

- Veterinarii vranceni au confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane intr-o gospodarie avand ca efectiv 10 porci,din care 2 morți, situata in localitatea Marașești. In urma confirmarii diagnosticului de catre Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național…